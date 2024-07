EvolveAI er et AI-baseret træningsværktøj, der har til formål at give ekspertise til en overkommelig pris til dem, der forfølger deres træningsmål. Den integrerer sofistikeret kunstig intelligens med brancheførende trænere, atleter i verdensklasse og den nyeste forskning for at producere tilpassede træningsplaner. En primær facet af dens funktionalitet er den klassiske blokperiodisering, som udnytter træning med lav intensitet/høj volumen. EvolveAI giver atleter fleksibiliteten til at vælge en række topsætstile og kombinationer til forskellige rutiner såsom squat, bænk eller dødløft. Disse valg bestemmer derefter træningens volumen. AI-systemet i EvolveAI tilpasser træningen baseret på træningsanalyse, med en træningsalgoritme designet til at optimere hvert løft gennem en makrocyklus. Det sikrer ikke kun den korrekte rækkefølge af øvelser, men det er også udstyret med specifikke videoer og coaching-signaler til korrekt form og teknik. Dette værktøj er designet til at tilbyde en omkostningseffektiv og skræddersyet løsning, der eliminerer behovet for et en-til-en coachmøde. Brugere kan forvente optimeret træning til deres mål, og gennem konsekvent brug og regelmæssige check-in kan de effektivt arbejde hen imod at nå deres fitnessmål.

Websted: evolveai.app

