ET Money (tidligere ETMONEY) er Indiens bedste og højest vurderede app til investeringsforeninger i direkte gensidige fonde og alle dine andre behov for personlig økonomistyring på ét sted. Med ET Money kan du investere, spore og administrere dine investeringsforeningsinvesteringer i Zero Commission Direct Mutual Funds, tjene garanteret rente fra faste indskud, få sikret pension til pensionering via investering i NPS. Du kan også sikre din familie med livstidsforsikring og sundhedsforsikring eller sygeforsikring.

Websted: etmoney.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ET Money. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.