ESV-bibelen giver dig mulighed for nemt at læse, studere og engagere dig i Guds ord, uanset hvor du går, hvilket gør det til den bedst mulige bibellæsningsoplevelse til din telefon eller tablet. Lyt til Bibelen med lydbibler og mediter over Guds ord med instrumental baggrundsmusik. Tilpas din oplevelse med en bred vifte af læseplaner og tematiske spillelistemuligheder, der hjælper dig med at gøre daglig bibellæsning til en vane hver dag.

Websted: esv.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ESV Bible. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.