En enkel og sikker vurderingsplatform, der giver en friktionsfri proces til at udføre en-til-en vurderinger (meget brugt på præ-K, TK, børnehave og første klasse niveauer). Brug de forudindlæste tests, eller opret dine egne vurderinger, til hurtigt at indsamle data om elevernes præstationer og automatisk generere flere rapporter. Dataene i ESGI bruges også til at udfylde personlige forældrebreve og flashkort, identificere enkeltpersoner eller grupper til målrettet undervisning og tilpasse læringsmiljøet for at fremme fokusområder for akademisk vækst.

Websted: esgisoftware.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ESGI. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.