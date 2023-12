Epic er den førende digitale læseplatform for børn under 12 år! Vores sjove, børnesikre, interaktive læseapp giver næring til nysgerrighed og læsesikkerhed ved at lade børn frit udforske deres interesser med øjeblikkelig, når som helst adgang til et bibliotek med tusindvis af bøger, lydbøger, læringsvideoer og mere.

Websted: getepic.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Epic. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.