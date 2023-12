En hurtig, ChatGPT-lignende assistent til din mac. Tilpasset dig – og dit arbejde. Din personlige, intelligente AI - altid et sekund væk! Embra kan hente kontekstuelle data fra Chrome og andre apps for at fremskynde og låse op for kreativitet på tværs af spørgsmål og svar, brainstorming, skrivning, læsning og kodning.

Websted: embra.app

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Embra. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.