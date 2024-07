eMastered er et online lydmastering-værktøj udviklet af Grammy-vindende ingeniører og drevet af AI. Det sigter mod at levere hurtige, brugervenlige og højkvalitets lydmastering-funktioner til musikere og musikskabere. Værktøjet analyserer lydspor uploadet af brugere og anvender professionelle studieprocesser såsom EQ, komprimering og mætning for at forbedre lydkvaliteten. En af nøglefunktionerne er evnen til at sammenligne den mestrede lyd med den originale fil, hvilket giver brugerne mulighed for at forhåndsvise og download den forbedrede version i WAV- eller MP3-format. Med en abonnementsplan kan brugere downloade et ubegrænset antal mastere pr. måned. eMastered bruger maskinlæring til at forbedre sine mestringsevner med hver sang, den behandler. Dens AI-motor bygger brugerdefinerede mastere, der er skræddersyet til de unikke funktioner i hver sang, uanset genre eller stil, og giver professionelle resultater til en brøkdel af prisen for traditionel studiemastering. Værktøjet tilbyder også en avanceret masteringmulighed, der giver brugerne yderligere kontrol over deres lyd. Parametre såsom komprimering, EQ, stereobredde og lydstyrke kan justeres manuelt, hvilket giver brugerne mulighed for at opnå deres foretrukne lyd og gemme forudindstillinger. eMastered har også en AI-drevet referencemastering-funktion, hvor brugere kan uploade en referencefil og lade værktøjet analysere dens soniske identitet og anvende den læring på deres egne spor. Denne funktion hjælper brugere med at komme tættere på lyden af ​​deres yndlingsmusik. Samlet set tilbyder eMastered en hurtig, nem og overkommelig løsning til musikere og musikskabere til at opnå audio-mastering-resultater på professionelt niveau uden behov for dyre studiepriser eller omfattende mastering-viden eller erfaring.

Websted: emastered.com

