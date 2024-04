Vi kombinerer kraften fra AI og uddannede menneskelige moderatorer for at fremme sikre og civile onlinediskussioner på sociale medieprofiler og websteder. AI registrerer og skjuler automatisk skadelige kommentarer, mens menneskelige moderatorer beskytter ytringsfriheden ved at forhindre falske positiver. Vi bringer et sofistikeret og komplekst community management værktøj, der ikke kun automatisk modererer online diskussioner, men også giver indsigt om dit publikum og deres følelser. Det konsoliderer fællesskabsstyringen af ​​alle dine sociale medieprofiler og websteder på ét sted og giver et omfattende overblik over dit fællesskab.

Kategorier :

Websted: elv.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med elv.ai. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.