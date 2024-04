Dream100.ai er et innovativt værktøj, der stammer fra krydsfeltet mellem banebrydende AI-teknologi og den potente strategi for Dream100 Engagement. Bruges til at engagere sig i LinkedIn-indlæg fra Dream100 (LinkedIn-skabere, der kan påvirke Dream-klienter i en niche) med menneskelignende kommentarer ved hjælp af AI. De fleste B2B-stiftere eller tjenesteudbydere får mindre end 1 % svarprocent for deres kolde DM/mail på grund af manglende tillid. For at opbygge tillid og øge svarprocenten til 30 %, skal de engagere sig direkte med drømmekunder eller med Dream100, før de pitcherer deres tjenester. Vores software reducerer den tid, det tager at engagere sig på daglig basis fra 5 timer manuelt til 1 time.

Kategorier :

Websted: dream100.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Dream100.Ai. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.