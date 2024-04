Dragon Metrics er en alt-i-en SEO-pakke, der problemfrit blander flere datakilder sammen for at få et holistisk overblik over dit websteds organiske ydeevne i stedet for at føles som en samling af separate værktøjer. Uanset din abonnementsplan, vil du have adgang til alle Dragon Metrics bedste funktioner, herunder: • Report Builder 2.0: Opret uendeligt tilpassede hvide mærkede rapporter hurtigt og nemt - og automatiser og skaler hele rapporteringsprocessen. • Klassens bedste rang-sporing med mere dybdegående funktioner og rapporter end noget andet værktøj på markedet. • URL-røntgen: Visualiser hundredvis af datapunkter for en enkelt URL øjeblikkeligt • Indekseringssporing i realtid for op til 140.000 URL'er pr. websted • Avancerede tagging-muligheder, herunder dynamiske tags, der automatisk opdateres baseret på brugerdefinerede kriterier • Kraftige segmenteringsværktøjer, der giver dig mulighed for at visualiser ydeevne på enhver mulig måde • Avanceret Google Search Console og GA-integrationer Og alt dette kommer med: • Adgang til alle funktioner på ethvert planniveau • Flere brugersæder uden ekstra omkostninger • Ubegrænset gratis en-til-en-træning • Øjeblikkelig live chat support

dragonmetrics.com

