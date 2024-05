Dots er en udviklervenlig API, der lader virksomheder betale deres entreprenører gennem blot et par linjer kode. Uanset om dets koncertarbejdere kan lide Uber-chauffører, sælgere på markedspladser som Etsy eller blot din lokale handyman - Dots' abstrakter fjerner kompleksiteten af ​​udbetalinger fuldstændigt. Vi administrerer hele processen: informationsindsamling (KYC), betalinger gennem enhver jernbane (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, international og mange flere på vej) og endda indgivelse af skatteformularer! Dots lader udviklere få udbetalinger op at køre over blot et par timer, i stedet for de mange måneder, det normalt ville tage.

Websted: dots.dev

