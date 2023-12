Tilgængelig fra 2.530 yen om måneden! Baseret på konceptet "kontor på din smartphone" leverer vi et praktisk system, der giver dig mulighed for at videresende post og bruge funktioner, der er nødvendige for kontoret ved hjælp af din smartphone. Vi forbereder forskellige tjenester såsom videresendelse af post samme dag, udlejning af konferencelokaler, private skabe, reception med sekretærudvidelse, tilføjelse af firmanavn og registreringssupport. Firmaregistrering er selvfølgelig også muligt!

Websted: virtualoffice.dmm.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med DMM バーチャルオフィス. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.