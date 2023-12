DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com) er en Japan-baseret elektronisk handels- og internetvirksomhed med en diversificeret gruppe af virksomheder, der inkluderer online shopping og video on demand-service. Virksomheden administrerer DMM.com, en online underholdningsside, der giver brugerne mulighed for at købe varer og tjenester som e-bøger, spil, almindelige DVD-udgivelser og 3D-print.

Websted: dmm.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med DMM.com. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.