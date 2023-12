Discohook er et gratis værktøj, der giver dig mulighed for at personliggøre din server for at få din server til at skille sig ud fra mængden. Den vigtigste måde, det gør dette på, er at bruge webhooks, som gør det muligt for tjenester som Discohook at sende alle meddelelser med indlejringer til din server.

Websted: discohook.org

