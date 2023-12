Digi Online er et gratis program, beregnet til RCS- og RDS-abonnenter og giver dig mulighed for at: - se online sportskanaler Digi Sport 1, 2, 3 og 4, Digi24 nyhedskanal og UTV musikkanal - adgang til HBO GO direkte fra applikationen * - adgang til PLAY fra applikationen ** - se tv-programmet for alle Digi-kanaler ***

Websted: digionline.ro

