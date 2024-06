DeepHow er den første AI-løsning til opsamling og træning af faglært knowhow. Det er i bund og grund en videoplatform og optagelsesapp, der giver organisationer mulighed for at fange deres processer på en smartenhed, uploade den til platformen via skyen og derefter udnytte AI til at segmentere, transskribere og oversætte videoen til trin og relevante sprog for deres flersproget arbejdsstyrke. Medarbejdere kan til enhver tid få adgang til videoerne, hvilket giver dem mulighed for hurtigere at komme ombord og opkvalificere sig mere effektivt med deres virksomheds proprietære processer. Traditionelle metoder til læring som tekstbaserede SOP'er kan ikke opdateres effektivt, og den gennemsnitlige arbejder i dag vil hellere vende sig til video for at lære nye færdigheder. De kan se eksperten direkte på skærmen og efterligne denne ekspertise på egen hånd. At skabe videoindhold behøver ikke at være svært eller kræve støtte fra et professionelt videoproduktionsteam med dyrt udstyr. Hold dine linjer kørende, og lær dit team bedre med DeepHows AI-drevne videotræningsplatform.

Websted: deephow.com

