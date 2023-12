DBS Bank Ltd er en singaporeansk multinational bank- og finansvirksomhed med hovedkontor i Marina Bay, Singapore. Virksomheden var kendt som The Development Bank of Singapore Limited, før det nuværende navn blev vedtaget den 21. juli 2003 for at afspejle dets skiftende rolle som en global bank.

Websted: internet-banking.dbs.com.sg

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med DBS digibank. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.