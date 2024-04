DataSquirrel AI

DataSquirrel sparer dig for tid, stress og smerte, når du forstår data, skaber klare billeder og dashboardrapporter. Auto-Clean. Autoanalyse. Auto-visualiser. Auto-gentag. Det er: Hurtigt, nemt, guidet, AI-assisteret og sikkert. DataSquirrel er go-to Business Intelligence-platformen for enkeltpersoner og teams, der ønsker at forstå alle data og træffe beslutninger uafhængigt! Der kræves ingen tekniske færdigheder for at bruge det eller for at komme i gang. Du skal blot uploade dine data og lade DataSquirrel klare resten! ✓ Udforsk spontane databehov ved at uploade data ✓ Autorens for nøjagtighed ✓ Opdag mønstre ved hjælp af AI foreslået analyse ✓ Ikke mere VLookup! Kombiner data med et enkelt klik ✓ Tilpas grafik, som du vil ✓ Download rensede fil- og dashboardrapporter ✓ Del/samarbejd uden login

