Alternativer - DataPlugs

Flexential

flexential.com

En robust portefølje af datacenterfaciliteter placeret der, hvor din virksomheds behov er i dag – og hvor du ønsker at vokse i morgen. Fra enkeltkabinet til multi-megawatt-implementeringer tilbyder Flexential fleksible samlokaliseringsmuligheder, der udvides for at opfylde dine forretningskrav. Udny...