Dasha.AI er en avanceret platform til udvikling af ultrarealistiske samtale-AI-agenter til brug i en række forskellige applikationer. Det har til formål at give virksomheder kapacitet til at konstruere tale- og tekstbaserede AI-agenter, der er i stand til at udføre opgaver i den virkelige verden. Disse kan integreres i applikationer for at øge forskellige processer såsom salg, kundeinteraktioner og automatisering. Ydermere støtter Dasha.AI en ultranaturlig samtaleoplevelse, som effektivt replikerer menneskelig interaktion, bestående af funktioner som ultra-lave latenssvartider, ultrarealistisk stemmesyntese og proprietære promptteknikker, der bidrager til en livagtig dialog. Platformen introducerer DashaScript, et proprietært agentprogrammeringssprog til uovertruffen tilpasning og fleksibilitet, som giver udviklere mulighed for at bygge AI-agenter, der kan klare komplekse opkaldsscenarier og tilpasse sig dynamisk baseret på kundesegmenter. Endelig tilbyder Dasha.AI en whitelabel-platform, der giver udviklere mulighed for at skabe branchespecifikke produkter og gør det muligt for brugere at konstruere og administrere AI-agenter uden kodning. Dette er især nyttigt, da kunderne kan fokusere på at designe intuitive brugergrænseflader og oplevelser, mens Dasha.AI tager sig af den komplekse backend-behandling og -styring.

Websted: dasha.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Dasha. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.