Cypress er et frontend automatiseret testværktøj, skabt til det moderne web. Det giver bedre, hurtigere og mere pålidelig test af alt, der kører i en browser. Bygget på en helt ny arkitektur kører Cypress i samme run-loop som den applikation, der testes - og den fungerer på ethvert front-end framework eller websted. Open-source Cypress-appen håndterer moderne JavaScript-rammer særligt godt. Cypress Cloud er en hostet tjeneste, der samler og anvender kraftfuld intelligens fra tidligere Cypress app-testkørsler for at understøtte bedre CI-fejlfejlfindingsworkflows, analyse af testsuiter og intelligente CI-orkestreringsfunktioner, der forbedrer udviklerhastigheden og samtidig reducerer CI-omkostningerne.

Websted: cypress.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Cypress. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.