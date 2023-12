Curio er en brugervenlig tjeneste, der giver pædagogiske fagfolk mulighed for let at finde og udforske CBC/Radio-Canada-indhold, nøje udvalgt for dets akademiske værdi og tilpasset deres læseplan.

Websted: curio.ca

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Curio. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.