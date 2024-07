Cryo Mix er et online AI-mix- og masteringværktøj designet til at forbedre kvaliteten af ​​vokalspor. Med en brugervenlig grænseflade giver værktøjet brugere mulighed for at uploade deres rå vokal-, beat- og backing-vokalfiler til behandling. Ved hjælp af banebrydende AI-teknologi analyserer og behandler Cryo Mix automatisk de uploadede filer for at levere mix- og masteringsresultater i professionel kvalitet. Værktøjet tilbyder en række funktioner og muligheder, såsom justering af vokalvolumen, avancerede mix-indstillinger og muligheden for at tilføje backing/adlib-lag. Det understøtter forskellige filformater som WAV og MP3, og brugere kan spore fremskridtene i behandlingsstadierne. Cryo Mix lægger vægt på pålidelighed og øjeblikkelige resultater, hvilket giver kunstnere en effektiv løsning til at forbedre deres rap-mix. Selvom det primært er fokuseret på rap, arbejder værktøjet også på at tilføje støtte til andre musikstile. Udviklet af Cryo (Craig McAllister), en platincertificeret ingeniør med en baggrund inden for elektronik og elektroteknik, er Cryo Mix blevet betroet af branchefolk og kunstnere med millioner af streams. Værktøjet er designet til at imødekomme kunstnernes behov og tilbyder en hurtig og høj kvalitet mixing og mastering service for at hjælpe dem med at holde trit med musikindustriens krav. Ud over AI-mixing og mastering tilbyder Cryo Mix også andre AI-drevne værktøjer som AI Audio Separator til at udtrække stilke og AI Beat Optimizer til at forbedre instrumentelle spor.

Websted: cryo-mix.com

