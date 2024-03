Alternativer - Crazy Egg

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat er en teknologivirksomhed, der leverer data og analyser til globale udgivere. Virksomheden blev startet i 2009 og har hovedkontor i New York City, USA. Software-as-a-service-virksomheden (SaaS) integrerer kode på websteder for udgivere, medievirksomheder og nyhedsorganisationer for at spor...