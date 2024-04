Hos Corral Data har vi en mission om at transformere, hvordan organisationer bruger data. Vi gør det muligt for organisationer uden besvær at bruge AI til at forbinde, analysere og samarbejde om deres virksomhedsdata. Hvad er CorralData? CorralData er en fuld-service, AI-drevet analyseplatform, der radikalt forenkler centralisering og analyse af data på tværs af flere kilder. Med CorralData kan du tale med dine data på almindeligt engelsk eller opbygge forbløffende rapportering blot ved at forbinde dine data. Ingen kodning, SQL eller tekniske ressourcer påkrævet. Sådan fungerer CorralData: Forbind nemt alle dine datakilder ved hjælp af vores 500+ forudbyggede integrationer. Begynd at se fantastiske visualiseringer i forudbygget rapportering, der er relevant for din virksomhed og data. Brug vores AI til at tale med dine data på almindeligt engelsk for at se yderligere indsigt komme til live og tilføje dem til din eksisterende rapportering. Udnyt vores on-demand menneskelige datateam til at dykke dybere og anmode om yderligere indsigt. CorralData-platformen inkluderer alt, hvad du behøver for at begynde at bruge data til at skabe resultater i et simpelt, månedligt abonnement – ​​fantastiske datavisualiseringsværktøjer, indbygget chat, tilpasset rapportering og adgang til menneskelige eksperter. Planlæg en demo eller start en gratis 30-dages prøveperiode og se, hvor enkel og kraftfuld AI-drevet dataanalyse kan være.

