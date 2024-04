Convosight er på en mission om at gøre det muligt for samfundsskabere at generere bæredygtig indkomst fra deres lokalsamfund. Opbygning af en første af sin slags community management platform for community buildere, der ønsker at bygge, vokse, engagere og tjene penge på deres online communities. Lanceret oprindeligt til Facebook-grupper, over 100.000+ Facebook-grupper stoler på, at Convosight administrerer mere end 700 millioner+ medlemmer i dag. Convosights løsninger omfatter: 1. Samarbejde med førende globale brands for at skabe, designe og udføre innovative community marketing kampagner, som hjælper brand med at forbinde, engagere og aktivere deres målgrupper i fællesskaber. 2. Opbygning af brand communities på Facebook, skabe et fællesejet delt område med deres målforbrugere. Gruppen er dit brands online samlingssted, hvor du kan lære dine kunder at kende, sætte gang i samtalen, stille spørgsmål, afholde events, organisere sjove udfordringer og engagerende aktiviteter, skabe positive følelser og pleje ambassadører.

