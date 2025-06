Cold DM er et værktøj designet til at automatisere og forbedre processen med at forbinde med leads via Twitter. Den bruger AI-drevne skabeloner til at skabe personlige opsøgende kampagner med det formål at øge brandbevidstheden og salget. Værktøjet retter sig mod den rigtige målgruppe ved at bruge sofistikerede søgefunktioner, der gør det muligt for brugere at finde et stort antal kundeemner, der er bedst egnede til deres virksomhed. Cold DM tilbyder to typer kampagner: One-Shot-kampagner, som giver brugerne mulighed for at sende personlige direkte beskeder (DM'er) til alle kontakter på en liste på én gang, og begivenhedsbaserede kampagner, som bruger deres API'er til at sende personlige DM'er baseret på specifikke forretningsbegivenheder, såsom tilmeldinger fra deres server. Værktøjet er udstyret med en enkel og brugervenlig CRM til at spore leadsvar og kampagneydelse. Cold DM tilbyder også en funktion, Calvin, som hjælper med at komponere professionelle kolde beskeder af høj kvalitet for at øge svarprocenten. Værktøjet giver forskellige abonnementsplaner, der er skræddersyet til at passe til forskellige behov, lige fra hobbyfolk til små og mellemstore virksomheder, som alle inkluderer en daglig grænse på Twitter DM'er, beskedkreditter og kundeemner et system til målretning af kundeemner med avancerede filtre. Brugere kan også uploade deres kundeemner via CSV. Værktøjet giver support via e-mail eller DM'er på deres Twitter-konto, @colddmhq. Cold DM har også en FAQ-sektion for at hjælpe brugere med almindelige problemer eller forespørgsler om værktøjet. Der er en gratis plan tilgængelig for evigt, mens betalte abonnementsplaner kan annulleres til enhver tid med fuld adgang til betalingsfunktioner indtil slutningen af ​​abonnementsperioden.

Websted: colddm.me

