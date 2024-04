ClipSource

Clipsources Media Center er den eneste PR-distributionsplatform, der er specielt designet til at forenkle nyheds- og indholdsdeling for medie- og underholdningsindustrien. Alt-én-løsningen hjælper dig med at sikre mere dækning for dine tv-programmer, film og bøger ved at gøre det nemt at distribuere omfattende nyheder sammen med billeder, videoer, programkataloger og tidsplanændringer til alle dine vigtige kontakter og interessenter. Flere delingsmuligheder Med Media Center får du værktøjerne til at skabe og distribuere alt dit indhold, som du ønsker det. Opret og distribuer pressemeddelelser, nyheder eller andre rich media på dit personlige mediecenter, via e-mail, API eller på sociale kanaler i én sammenhængende arbejdsgang. Administrer alle dine vigtige kontakter Vi gør det nemt for dig at organisere, gruppere og distribuere sikkert indhold til alle dine vigtige kontakter og interessenter. Administrer adgangsapplikationer fra journalister og influencers, og hold dig informeret, hvis e-mailadresser er inaktive eller ikke fungerer. Spor din PR-indsats Du vil være sikker på, at de rigtige mennesker modtager dine e-mails og engagerer dig i din indsats. Realtidsstatistikker giver dig mulighed for at se fildownloads, åbningsrater, statistik over sociale delinger og engagementsforhold.

