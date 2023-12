CBC Music er et canadisk FM-radionetværk, der drives af Canadian Broadcasting Corporation. Det plejede at koncentrere sig om klassisk og jazz. I 2007 og 2008 gik netværket over til et nyt "voksenmusik"-format med en række forskellige genrer, hvor den klassiske genre generelt var begrænset til middagstid.

Websted: cbc.ca

