Buttondown er den nemmeste måde at bygge og køre dit nyhedsbrev på. Buttondown er et lille, elegant værktøj til at producere nyhedsbreve. Den minimalistiske grænseflade gør det nemt for dig at skrive gode e-mails; automatiseringen fungerer som den redaktionelle assistent, du ville ønske, du havde, ved at tjekke for tastefejl, ødelagte links eller forkerte billeder; den bærbare abonnementswidget gør det virkelig nemt at udvide dit publikum, uanset hvor du hoster dit websted. Og så slipper Buttondown af vejen. Buttondowns vægt er på hastighed og brugervenlighed over komplekse funktionssæt eller kraftfuld automatisering.

Websted: buttondown.email

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Buttondown. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.