BugBug er en lav-kode testautomatiseringsløsning til QA, testere, udviklere og produktchefer. Det tilbyder komplet automatisering af end-to-end-test til websteder og webapplikationer. Værktøjet gør det muligt for brugere at automatisere regressionstest og reducere omkostninger, der normalt er forbundet med it-infrastruktur. Dens intuitive optagegrænseflade og nemme brugergrænseflade giver brugerne mulighed for at oprette en automatiseret test på mindre end 5 minutter. Freemium-planen tilbyder ubegrænsede lokale testkørsler og ubegrænset antal brugere. BugBug leverer avancerede funktioner, som du kan bruge, når du har brug for dem - kør tilpasset JavaScript, opret tilpassede variabler, brug automatiske vælgere, smart ventetid og intelligent klik og rul og meget mere. Fremskynd hele testprocessen med BugBug!

