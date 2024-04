Brandle er dedikeret til at levere et omfattende system til virksomheder til at administrere egenskaberne for deres mærker, identiteter og relationer på tværs af nettet og på alle større sociale netværk, herunder Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK og mere. Det er Brandles mission at være den betroede kilde til styring af sociale medier og administration af webtilstedeværelse og at levere funktionalitet, der hjælper enhver virksomhed med at administrere, sikre og beskytte deres brands.

brandle.net

