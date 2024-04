Branch app

Branch hjælper virksomheder med at fremskynde betalinger for at styrke arbejdende amerikanere. Virksomheder henvender sig til Branch for en mere omkostningseffektiv og hurtigere måde at betale arbejdere på og reducere omkostningerne til papirchecks og betalingskort. Arbejdere og uafhængige entreprenører, der tilmelder sig Branch, kan modtage en bankkonto uden gebyr, gratis øjeblikkelig adgang til optjente lønninger og værktøjer til automatisk budgettering, der hjælper dem med at styre deres pengestrøm mellem lønsedler. Filialen samarbejder med nogle af landets førende løn- og arbejdsstyrketeknologier for at støtte arbejdsgivere inden for detailhandel, restaurant, logistik, produktion og sundhedspleje.

Websted: branchapp.com

