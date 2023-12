Booktab er en platform til at konsultere og studere multimedieskolebøger. Med Booktab kan du få adgang til dit digitale bibliotek. Tryk på en bog for at åbne den og bladre gennem siderne. Du vil være i stand til at kommentere, understrege, tage noter, men ikke kun: På Booktab-bøger finder du undervisningsvideoer, interaktive animationer, lyd på italiensk og på originalsproget, redigerbare konceptkort og interaktive øvelser for at teste din viden.

Websted: booktab.it

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Booktab. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.