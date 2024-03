Alternativer - Bloom Intelligence

Bluedot

bluedot.io

Placering leverer relevans og hensigt. Bluedot giver virksomheder (via deres mobilapp) mulighed for at drage fordel af indsigt i den virkelige verden og afdække de rigtige øjeblikke til at sende beskeder til kunderne på deres foretrukne kanaler. Bluedots mobile placeringsteknologi gør det muligt for...