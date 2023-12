Bizstim er en alt-i-1 virksomhedssoftwareplatform. Hvis du driver en servicebaseret virksomhed, kan Bizstim hjælpe med at stimulere salg og automatisere hverdagsagtige opgaver. Industrier, der typisk bruger Bizstim, er SAT-forberedelse, vejledning, juridiske tjenester, chaufføruddannelse, terapeuter, anlægsgartnere og mange flere. Kernefunktioner omfatter: lagring af klientoplysninger, planlægning og påmindelser, klientrapportering, fakturering og fakturering og menneskelige ressourcer. Vi sigter efter at løse dine største smertepunkter, for eksempel: planlægning og rykkere automatiseres så meget som muligt, fakturering og betalingsopkrævning strømlines ved hjælp af automatisering. Nogle af vores kunder samler på hundredvis af fakturaer hver måned uden at løfte en finger. I stedet lader de softwaren beregne saldoen på kontoen, debitere kunden, sende kunden en fakturakvittering og se, hvordan indtægterne bliver sat ind på deres konto.

Websted: bizstim.com

