Bird Eats Bug

Bird er en schweizisk hærkniv af skærmoptagelsesværktøjer. Gør det super nemt at optage skærm, mikrofon, kamera, tage skærmbilleder, vise øjeblikkelige gentagelser. Det er meget hurtigere end at skrive bestemte e-mails og indkalde til et møde. Vi byggede også teamspecifikke funktioner, såsom teknisk logregistrering til rapportering af fejl, vedhæftede filer til at sende salgstal til kundeemner eller fleksible projektstyringsværktøjer som etiketter, modtagere og samlinger.

Kategorier : Productivity Softwaretestværktøjer

Websted: birdeatsbug.com

