- BaseLinker er en multi-channel management software, der strømliner salg på tværs af alle platforme såsom Amazon, eBay, Etsy, Reverb og Mirakl, med over 1.000 andre integrationer. - Ved at udnytte vores avancerede automatiseringsmodul kan teams behandle ordrer op til 10 gange hurtigere, hvilket minimerer fejl med vores unikke pakkeassistent og automatiske handlingsfunktioner, som håndterer opgaver som oprettelse af forsendelser, kunde-e-mails, fakturagenerering og etiketudskrivning. - Med over 23.000 aktive brugere på tværs af Europa, USA og Brasilien, yder vi ekspertsupport til sælgere, der sigter mod international ekspansion.

Websted: baselinker.com

