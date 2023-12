Med Basaas kan du muliggøre problemfrit digitalt arbejde for hver medarbejder og samtidig øge produktiviteten. Basaas inkluderer en samlet og integreret digital arbejdsplads og en opgavestyring på tværs af apps for at øge din produktivitet. Du kan støtte enhver kollega med en enhedsuafhængig digital arbejdsplads og distribuere dine apps til teams eller afdelinger. Du kan også integrere alle opgavestyringsværktøjer til en overordnet løsning og forenkle daglige rutiner for alle medarbejdere i en enkelt løsning.

Websted: basaas.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Basaas. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.