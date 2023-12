Baidu Tieba - verdens førende kinesiske samfund. Tiebas mission er at bringe ligesindede sammen. Uanset om det er et populært emne eller et nicheemne, kan det præcist samle et stort antal ligesindede netbrugere for at vise deres egen stil frem, få nære venner og bygge en unik interaktiv platform med "interesseemne". Tieba-kataloget dækker alle aspekter af spil, regioner, litteratur, animation, underholdningsstjerner, livet, sport, computere og digital osv. Det er verdens førende kinesiske kommunikationsplatform. Det giver folk et gratis onlinerum til at udtrykke og udveksle ideer , og samler ligesindede. netbrugere. Baidu Tieba (kinesisk: baidu tieba; pinyin: bǎidù tiēbā; lit. 'Baidu Post Bar') er en af ​​de mest brugte kinesiske kommunikationsplatforme, hostet af det kinesiske webservicefirma Baidu. Baidu Tieba blev etableret den 3. december 2003. Det er et online fællesskab, der i høj grad integrerer Baidu's søgemaskine. Brugere kan søge efter et emne af interesse forum kendt som en "bar", som derefter vil blive oprettet, hvis den ikke allerede eksisterer. Baidu Tieba akkumulerede over 300 millioner månedlige aktive brugere i 2015 , og antallet af dets samlede registrerede brugere nåede 1,5 milliarder. Pr. 6. juni 2021 har Baidu Tieba 23.254.173 fællesskaber.

Websted: tieba.baidu.com

