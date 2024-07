Bad Bot Design er et AI-drevet værktøj, der giver brugerne mulighed for at shoppe efter en række unikke produkter, herunder skjorter, sweatshirts og kaffekrus. Disse produkter er genereret af robotter, hvilket giver en eksklusiv og karakteristisk kollektion. Derudover har brugerne mulighed for at anmode AI-botterne om at designe deres egne ideer og tilføje et personligt præg til deres køb. Værktøjet giver forskellige filtre til nem navigation, så brugerne kan sortere produkter efter relevans, seneste tilføjelser og ældste varer. Den indeholder også specifikke samlinger såsom Bad Bot Collection, Featured items, New Collection og Summer Selection, hvilket sikrer en bred vifte af muligheder. De tilgængelige produkter omfatter en bred vifte af designs, herunder billeder af dyr såsom franske bulldogs og katte, kunstneriske indtryk som Monet-inspirerede kunstværker og Van Gogh-temabilleder og popkulturreferencer som Guardians of the Galaxy og Tupac-tema design. Værktøjet tilbyder flere variationer af hvert design, hvilket sikrer et omfattende udvalg. Bad Bot Designs hjemmeside indeholder en FAQ-sektion og kontaktoplysninger, samt servicevilkår og en returpolitik for kundens bekvemmelighed. Værktøjet er udviklet af AE.STUDIO og kan følges på Instagram, Facebook og Twitter for opdateringer. Sammenfattende er Bad Bot Design en AI-drevet platform, der tilbyder unikke produkter genereret af robotter. Brugere kan shoppe efter skjorter, sweatshirts og kaffekrus eller anmode AI Bots om at designe tilpassede ideer. Værktøjet har forskellige samlinger og filtre, der giver en bred vifte af designmuligheder.

Websted: badbotdesign.com

