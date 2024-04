At hjælpe fagfolk med at finde den rigtige software til at forbedre konkurrenceevnen og livskvaliteten på arbejdspladsen. Appvizer er en softwarekomparator for professionelle, der nemt kan finde den software, der giver dem mulighed for at arbejde smartere. Uanset om du er iværksætter, leder, uafhængig eller konsulent, giver Appvizer vejledning til alle fagfolk i Europa, Storbritannien, USA og Latinamerika. Hvordan får de magien til at ske? - De lokaliserer deres ekspansive katalog med 10.000+ software, som teams opdaterer og beriger konstant for at passe til de specifikke behov i hvert land. - De tilbyder konkrete løsninger gennem artikler og videoer designet til at tackle de faglige udfordringer, som brugerne møder dagligt. - De udnytter maskinlæringsteknologier til at hjælpe brugerne i deres søgen efter den bedste information og software.

Kategorier :

Websted: appvizer.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Appvizer. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.