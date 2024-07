Amira Learning har udviklet den første intelligente læseassistent, der lytter til eleverne, når de læser højt, vurderer beherskelse og leverer personlig vejledning for at fremskynde læsebeherskelsen. Virksomheden blev grundlagt af et team af tidligere ingeniører og ledere fra Pearson, IBM, ACT og Renaissance og bygget på et grundlag af 20 års forskning fra Carnegie Mellon University. Amira Learnings mission er at hjælpe med at lukke 43 millioner personers læsekløft i Amerika ved at skabe personlige og engagerende læseoplevelser for børn. Med hovedkvarter i San Francisco har virksomheden rejst mere end $40 millioner fra investorer, herunder Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education og GSV AcceleraTE. Det bliver i øjeblikket brugt af mere end 2.500 skoler og når ud til næsten en million elever i hele USA og på verdensplan.

Websted: amiralearning.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Amira Learning. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.