Ambient Weather forbinder stationsejere, vejrudsigtere og entusiaster til det hurtigst voksende online-fællesskab for hyper-lokal vejrindsigt. Ambient Weather mener, at vejret er personligt. Så vi har redesignet vores app til at være mobilvenlig, så du kan tage den med overalt. Den rene, strømlinede grænseflade gør det nemmere at se aktuelle forhold og kommende daglige og ugentlige prognoser. Ved at forbinde din Ambient personlige vejrstation til vores online platform låser du op for en række unikke sociale funktioner: INTERAGER med et stort og voksende vejrfællesskab ved at se deres feeds, kommentere, synes godt om opslag og dele fliser fra dit dashboard med andre sociale netværk. TILPASSER fliser på dit instrumentbræt for at fokusere på de mål, der betyder mest. Indstil advarsler, når forholdene ændrer sig, eller for at advare dig om kommende begivenheder. OPRET og udgiv dine egne prognoser til onlinefællesskabet. Opret dine egne indlæg for at fremhæve vejrbegivenheder, dele vejrbilleder eller andre oplysninger, du har indsamlet. Følg ikke vejret. Lad vejret følge dig.

Websted: ambientweather.net

