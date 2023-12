Vil du arbejde med opgaver? Brug denne app. Amazon Mechanical Turk (MTurk) er en crowdsourcing-markedsplads, der gør det nemmere for enkeltpersoner og virksomheder at outsource deres processer og job til en distribueret arbejdsstyrke, der kan udføre disse opgaver virtuelt. Dette kunne omfatte alt fra at udføre simpel datavalidering og forskning til mere subjektive opgaver som undersøgelsesdeltagelse, indholdsmoderering og meget mere. MTurk gør det muligt for virksomheder at udnytte den kollektive intelligens, færdigheder og indsigt fra en global arbejdsstyrke til at strømline forretningsprocesser, øge dataindsamling og analyse og accelerere udvikling af maskinlæring. Mens teknologien fortsætter med at forbedre sig, er der stadig mange ting, som mennesker kan gøre meget mere effektivt end computere, såsom at moderere indhold, udføre datadeduplikering eller forskning. Traditionelt er opgaver som denne blevet udført ved at ansætte en stor vikarstyrke, hvilket er tidskrævende, dyrt og vanskeligt at skalere, eller er gået op og ned. Crowdsourcing er en god måde at opdele et manuel, tidskrævende projekt i mindre, mere overskuelige opgaver, der skal udføres af distribuerede arbejdere over internettet (også kendt som 'mikroopgaver').

Websted: mturk.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Amazon MTurk for Worker. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.