Med Cloud Cam-appen kan du få adgang til dit Cloud Cam-feed, uanset hvor du er. Brug Cloud Cam-appen til at tjekke ind 24/7 og fange hver aktivitet. Gentag vigtige aktiviteter, der blev fanget i løbet af dagen. Navngiv dine kameraer for nemt at skelne mellem overvågningsvisninger, f.eks. køkkenet kontra stuen. Lyt med, eller lad dine børn vide, hvornår det er tid til at gå i seng med tovejslyd. Du kan endda tilpasse advarsler ved at fremhæve de zoner, der er vigtigst.

Websted: cloudcam.amazon.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Amazon Cloud Cam. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.