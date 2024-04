Hos ALLEN Digital går vi i spidsen for en teknologidrevet tilgang til uddannelse, der udnytter topteknologisk talent fra førende teknologivirksomheder. Gennem vores strategiske samarbejde med Bodhi Tree Systems, et fremtrædende venturekapitalfirma kendt for at bygge og skalere tech-first brands, revolutionerer vi uddannelse med en tech-first tilgang. Vi adresserer to kritiske udfordringer i det nuværende uddannelseslandskab: Behovet for mere vægt på holistisk læring og en ensartet tilgang. Vi udnytter AI til at udvikle en innovativ ed-tech platform for at give eleverne en overbevisende ende-til-ende læringsoplevelse. Vores mål er at transformere uddannelse ved at tilbyde personlige læringsoplevelser, der overskrider traditionelle klasseværelser, ved at imødekomme individuelle læringsbehov og for at skabe betydelige forbedringer i læringsresultater.

