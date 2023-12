Qianniu er et officielt produkt fra Alibaba, der fungerer som et dedikeret e-handelsbutiksdrift, forretningsstyring og informationsmobilværktøj for sælgere fra Kina og over hele verden. Gennem Qianniu kan du nemt administrere butiksvarer og ordrer, tjekke butiksdata og beskeder, behandle tilbud og tage fat på forretningsmuligheder når som helst og hvor som helst, hvilket giver dig mulighed for bedst muligt at administrere din spredte tid og bedre interagere med potentielle købere.

Websted: taobao.com

