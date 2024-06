Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

爱给网 (Aigei.com), som tilbyder en bred vifte af digitale medieressourcer, herunder lydeffekter, baggrundsmusik, 3D-modeller, videooptagelser og mere. Det giver både gratis at bruge ressourcer under Creative Commons (CC) licenser såvel som betalte kommercielle licenser til forskellige aktiver. De vigtigste kategorier af ressourcer omfatter: * Lydeffekter (691.000+ genstande), der spænder over naturlige miljøer, livsscener, menneskestemmer, dyr, krigsførelse osv. * Baggrundsmusik/BGM (43.900+ elementer) på tværs af forskellige stemninger og temaer som spil, film, korte videoer. * 3D-modeller (forskellige kategorier som generelle modeller, specialiserede modeller, materialer/teksturer) * Videoskabeloner, optagelser og VFX-aktiver * 2D grafiske aktiver som ikoner, illustrationer, baggrunde osv. * Spilkunstressourcer som UI-elementer, karakterer, færdigheder osv. * Pædagogiske tutorials og softwareværktøjer/plugins

Websted: aigei.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med 爱给网. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.