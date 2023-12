Digital Assistant er en AI-chatbot-assistent, der forenkler arbejdet og øger produktiviteten. Glæd og styrk dine medarbejdere med en prisvindende digital arbejdsplads, der bevisligt forbedrer arbejdspladstilfredsheden med 17 %. Forbind de virksomhedsapps, du bruger, fra App Directory til en centraliseret smart assistent, og se dine data i realtid i Adaptive Cards. Fastgør kort til dit board for at få et hurtigt overblik over din dag, eller abonner på notifikationer, så du aldrig går glip af en opdatering.

Websted: adenin.com

